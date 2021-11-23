Kontağı çevirmesiyle otomobili küle döndü! Edirne'de ilginç olay
YAŞAM İHA
Edirne'de park halinde olan otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü kontağı çevirmesiyle otomobili alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.
Olay, Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'ne bağlı Şehit İstiklal Vardar Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Yavaş, 59 KA 545 plakalı Renault marka otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçti.
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Yavaş, kontağı çevirmesiyle aracı alev topuna döndü. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Vatandaşların müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yanan araç olay yerine çağrılan çekiciyle kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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