Kars’ta termometreler eksi 12’yi gösterdi! Dereler buz tuttu
YAŞAM İHA
Kars'ta termometreler gece saatlerinde eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ile araçların camları dondu. Arabalarıyla yola çıkacak vatandaşlar önce buzları temizlemek zorunda kaldı.
Kars'ta kış mevsimi etkilerini yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı.
Hava sıcaklığının geceleri eksi 12'ye indiği Kars'ta araçların camları buz tutarken, soğuktan dereler de dondu.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar önce otomobillerinin camlarının buzunu temizledi.
"ARTIK ŞEHRİMİZE KIŞ GELDİ"
Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Erkan Umurbek, "Gece hava çok soğuktu Kars'ta, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometreler. Arabaların camları buz tuttu. Çok soğuk abi artık, artık şehrimize kış geldi" dedi.
GÜNDÜZ EKSİ 8 DERCE
Kentte hava sıcaklığı gündüz ise eksi 8 derece olarak ölçüldü.
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