"Dur" ihtarına uymadı polisi yaraladı!
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle çarptığı polis memurunu yaralayan sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan E.T, otomobiliyle polis memuruna çarparak kaçtı.
Kazada ağır yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.