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Van'da kamyonet ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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Van’da kamyonet ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Feci kazada kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yatarak yolda bir süre sürüklendi.

Van Erciş - Adilcevaz kara yolunda Osman Sancar'ın (50) kullandığı 72 AP 576 plakalı kamyonetle aynı istikamette seyir halinde olan Murat Eşiyok (35) idaresindeki 14 LF 968 plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yan yatarak yolda bir süre sürüklendi.

Kazada araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 19 yaşındaki Sevgi Taş, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden alınmasıyla açıldı.

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