Kripto para ölüme götürdü! İki kardeşten kahreden haber
Son dakika haberine göre: Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti. Bu durumu çevresindekilere ileten kardeşler, "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra, önceki gün bir arkadaşlarına kendilerini İznik'e götürtüp ortadan kayboldu.
Bursa'da, 2 gün önce kaybolan iki kardeşin cesetleri, İznik gölünde bulundu. Kafeterya işleten kardeşlerin kripto parada ettikleri yüksek zarar nedeniyle intihar ettikleri öne sürüldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kafeterya işleten 34 yaşındaki Hasan Karacan ve 31 yaşındaki kardeşi Hüseyin Karacan kardeşler, iddiaya göre kripto para piyasasında yaptıkları yatırımlarda yüklü miktarda zarar etti.
"İZNİK GÖLÜ'NDE İNTİHAR EDECEĞİZ"
Bu durumu çevresindekilere ileten kardeşler, "İznik Gölü'nde intihar edeceğiz" dedikten sonra, önceki gün bir arkadaşlarına kendilerini İznik'e götürtüp ortadan kayboldu. İki kardeşe ulaşamayan aileleri, jandarmadan yardım istedi.
Bunun üzerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timleri ve AFAD ekipleri, balık adamların da desteğiyle gölde arama çalışmalarına başladı.
ÖNCE KIYAFETLERİ BULUNDU
Önce göl kıyısında kardeşlere ait kıyafet ve cüzdanları bulan ekipler, dün de cansız bedenlerine ulaştı.
Acı haberi alan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Balık adamlar tarafından gölden çıkarılan cesetler, otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.
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