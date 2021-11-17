17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Konya’da aşırı hız can aldı! 3 ölü 3 yaralı

Konya’da aşırı hız can aldı! 3 ölü 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
ABONE OL
Konya’da aşırı hız can aldı! 3 ölü 3 yaralı

Konya'da, yüksek hız sebebiyle şoförünün kontrolünden çıkan araç refüjde bulunan yön levhası direğine çarptı. Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza, saat 22.30 sularında Konya-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında gerçekleşti.

Orhan Karaca hakimiyetindeki araç, iddiaya göre şoförünün yüksek hızlı olması sebebiyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride fırladı. Motoru yerinden çıkan arabada bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca da yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Öte yandan Orhan ve Emirhan Karaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.

HIZ İBRESİ 230 KM'Yİ GÖSTERDİ

Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA