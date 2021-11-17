Konya’da aşırı hız can aldı! 3 ölü 3 yaralı
Konya'da, yüksek hız sebebiyle şoförünün kontrolünden çıkan araç refüjde bulunan yön levhası direğine çarptı. Motoru yerinden fırlayan ve hız ibresi 230 kilometrede takılı kalan otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişinin durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, saat 22.30 sularında Konya-Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınında gerçekleşti.
Orhan Karaca hakimiyetindeki araç, iddiaya göre şoförünün yüksek hızlı olması sebebiyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhası direğine çarparak karşı şeride fırladı. Motoru yerinden çıkan arabada bulunan Muhammet Emin Karaca, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü Orhan Karaca, Hatice Karaca, Tuğba Karaca, Azra Karaca ve Emirhan Karaca da yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Muhammet Emin'in cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Öte yandan Orhan ve Emirhan Karaca da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumları ağır olan 3 yaralının tedavileri devam ediyor.
HIZ İBRESİ 230 KM'Yİ GÖSTERDİ
Karaca ailesinin İzmir'den yola çıktığı öğrenilirken, kaza sonra aracın hız ibresinin 230 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...
- SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!
- ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?
- Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?
- Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...
- Başak Dizer kimdir, kaç yaşında? Başak Dizer hamile mi, kaç aylık? Kıvanç Tatlıtuğ baba oluyor...
- 2021 bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Maaşlar ise...
- Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye lider, 2. olursa ne olur? Milli Takım'ın Dünya Kupası için olasılıkları...
- Spotify neden açılmıyor, çöktü mü? Spotify bir şeyler ters gitti ne demek? Güvenlik duvarı Spotify engelliyor ne anlama geliyor?
- Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı! SGK'ya başvuru şartı bulunuyor! Çalışan, çalışmayan 1.144 lira ödeme ile...
- Güvenilir liman altın için flaş yorum! Yatırımcılar okumadan hareket etmeyin! "700 TL'yi görür mü" Uzman isim değerlendirdi...