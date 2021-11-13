Satı Mehmet Demirci detaylıca planladı eşini sokakta katletti!

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan iki çocuk annesi Hanife Demirci (31), 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve iki aydır ayrıydı. Çocuklarını okula götüren Hanife Demirci, eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu.