Fotoğrafçı Turgay Güven: Photoshop düşman değil, yardımcı!

Evliliğin tatlı telaşı içindeki birçok çift, o heyecanı özel fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştiriyor. İşin uzmanı olan fotoğrafçılar da çoğu zaman photoshop uygulamasından da faydalanarak kartpostal niteliğinde etkileyici karelere imza atıyor. Ancak bazı çiftler, fotoğraf üzerinde rötuş yapma imkanı sunan bu uygulamanın çekimin doğallığını bozacağından endişe ederek fotoğrafçılarını uyarma ihtiyacı hissediyor.

PHOTOSHOP'LA İLGİLİ OLUMSUZ BİR ÖNYARGI VAR

Düğün fotoğrafçılığı alanında uzman olan ve Güvence Art adlı firmasıyla Avrupa ülkelerinde de hizmet veren Turgay Güven'e göre photoshop bir gereklilik: "Toplumun genelinde photoshop'la ilgili olumsuz bir önyargı var. Oysa bu düşman değil, yardımcı bir uygulama. Eskiden fotoğraf elde etmek için baskı cihazına ne kadar ihtiyaç varsa, şu anda da iyi bir fotoğraf için photoshop'a o kadar ihtiyaç var."

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİ SİLMEK İÇİN KULLANIYORUZ

Turgay Güven, kendi çalışmalarında photoshop'u daha çok kompozisyon dışı nesneleri silmek için kullandığını belirtti: "Ekibimle birlikte çekim yaparken, fotoğrafı genellikle o an bitirmeye özen gösteriyoruz. Fotoğrafların doğal olmasını tercih ediyoruz. Photoshop'u da genelde görmek istemediğimiz, kompozisyonun dışında kalan unsurları silmek için kullanıyoruz. Örneğin açık alanda çiftin çok güzel bir pozunu yakaladığımızda, o an kadraja yerdeki bir çöp de girmiş olabiliyor. Bunları yok etmek için photoshop'tan faydalanıyoruz."

İYİ BİR FOTOĞRAFÇI PHOTOSHOP'A DA HAKİM OLMALI

Günümüzde iyi bir fotoğrafçının photoshop uygulamasını da iyi bilmesi gerektiğini söyleyen Turgay Güven, "Aksi takdirde fotoğraf doğallığını kaybedebilir. Hatta fotoğrafçı gelin ve damat üzerinde rötuş yapmak isterken, onları bambaşka kişilere de dönüştürebilir. Nasıl ki herkes her konuda başarılı değilse, her fotoğrafçıda photoshop'ta uzman değildir. Bu nedenle düğün fotoğrafçısı araştıran çiftlere tavsiyem, photoshop konusunda da uzman olan kişilerle çalışmaları. Bunu da ancak o kişinin daha önceki işlerini inceleyerek anlayabilirler" dedi.

SİYAH BEYAZ KARELERDE DUYGU DAHA ÇOK ÖN PLANDA

Turgay Güven son olarak siyah beyaz fotoğraflar konusunda bir öneride bulundu. Bazı çiftlerin siyah beyaz fotoğraflara gerek duymadığını dile getiren Turgay Güven, kendi hazırladığı düğün albümlerinde mutlaka bu tarz karelere yer verdiğini belirterek şöyle konuştu: "Ben siyah beyaz âşığıyım. Hiçbir albümü, içine siyah beyaz fotoğraflar eklemeden teslim etmem. Çünkü siyah beyaz karelerde duygunun daha çok ön plana çıktığına inanıyorum."