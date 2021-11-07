Meteoroloji uyardı sıcaklıklar bir anda düşecek! O illere sağanak yağış geliyor! 7 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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