Meteoroloji uyardı sıcaklıklar bir anda düşecek! O illere sağanak yağış geliyor! 7 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu
7 Kasım 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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