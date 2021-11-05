Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! Dikkat! Görüş mesafesi kısalacak | Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım İstanbul Ankara İzmir hava durumu
5 Kasım 2021 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
PUS VE SİS UYARISI: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere sabah ve gece saatlerinde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
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