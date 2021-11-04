Kadir Şeker’in babası Haydarcan Kılıçdoğan ile ilgili konuştu

Haydarcan dün Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nden sonsuzluğa uğurlandı. Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Büyük bir yıkım yaşayan baba Nurettin Kılıçdoğan, "Kızlar yardım isteyince oğlum, 'Gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Sonra saldırıyorlar. Her aile çocuğuyla gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Her insanın yapması gerektiği şeyi yaptı. Ne mutlu ki bana böyle duyarlı bir çocuk yetiştirmişim. Sessiz, sakin ve çevresindeki bütün insanlar tarafından efendiliğiyle tanınırdı. Bir gitarı vardı, şarkı söylerdi" şeklinde konuştu. Anne Songül Kılıçdoğan ise oğlunun tabutu başında, "Melek oldu. Hayalimiz böyle değildi. Hiç böyle düşünmemiştik. Aklımızdan böyle geçmemişti" diyerek gözyaşı döktü.