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Kadir Şeker’in babası Haydarcan Kılıçdoğan ile ilgili konuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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Kadir Şeker’in babası Haydarcan Kılıçdoğan ile ilgili konuştu

Son dakika haberi…Tacize maruz kalan 2 kız çocuğuna yardımcı olmak isterken tacizciler tarafından katledilen Haydarcan Kılıçdoğan, gözyaşları içinde toprağa verildi. Sosyal medyada Kılıçdoğan için binlerce paylaşım yapılırken söylediği şarkıların altına yorumlar yağdı. Diğer taraftan Kadir Şeker’in babası Cengiz ŞekerAnkara’da katledilen Haydarcan Kılıçdoğan’a üzüldüğünü söyledi. Baba Şeker, “Olan hep masum insanlara oluyor. İnsanlar zorda kalan kadınlarımıza, kızlarımıza yardım etmesin mi? Bıraksınlar da taciz mi etsinler ya da öldürsünler mi?” dedi.

Son dakika… Ankara'da tacize maruz kalan A.T. ve D.G. adlı 14 yaşındaki 2 kız çocuğuna yardım etmek isterken tacizcilerin bıçaklı saldırısında uğrayan 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan toprağa verildi.

"MUTLU Kİ BANA BÖYLE BİR ÇOCUK YETİŞTİREBİLMİŞİM"

Hayatının baharındaki evladını kaybeden acılı baba Nurettin Kılıçdoğan, "Efendiliğiyle tanınırdı. Bir gitarı vardı, şarkı söylerdi. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim." dedi.

#HaydarcanKılıçdoğan

Taciz mağduru kızlardan D.G.'nin annesi Y.G. ise, "Haydarcan kızlarımızı korurken canından oldu" diye konuştu. Yenimahalle Batıkent semtindeki bir AVM'de iki küçük kız, dışarı çıkarak tacize uğradıkları iddiasıyla yardım istedi. Kızların yardım talebine kayıtsız kalamayan Haydarcan, kızların peşinden gelen Mert T. ile Yunus H.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. 6 yerinden bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Tutuklanan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "kasten öldürme" suçuna dönüştürüldüğü, savcılığın Adli Tıp'tan rapor beklediği kaydedildi. Suç aleti bıçağın ise halen kayıp olduğu öğrenildi. Haydarcan için Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar paylaşıldı. Sosyal medyada #HaydarcanKılıçdoğan etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı, gencin söylediği şarkıların altına yorumlar yapıldı.

Haydarcan dün Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nden sonsuzluğa uğurlandı. Ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törenin ardından cenaze Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Büyük bir yıkım yaşayan baba Nurettin Kılıçdoğan, "Kızlar yardım isteyince oğlum, 'Gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Sonra saldırıyorlar. Her aile çocuğuyla gurur duyar. Ben de çocuğumla gurur duyuyorum. Her insanın yapması gerektiği şeyi yaptı. Ne mutlu ki bana böyle duyarlı bir çocuk yetiştirmişim. Sessiz, sakin ve çevresindeki bütün insanlar tarafından efendiliğiyle tanınırdı. Bir gitarı vardı, şarkı söylerdi" şeklinde konuştu. Anne Songül Kılıçdoğan ise oğlunun tabutu başında, "Melek oldu. Hayalimiz böyle değildi. Hiç böyle düşünmemiştik. Aklımızdan böyle geçmemişti" diyerek gözyaşı döktü.

"HER ZAMAN HAYDARCAN'IN AİLESİNİN YANINDAYIZ"

Haydarcan'ın korumaya çalıştığı iki kızdan D.G.'nin annesi Y.G., kızının arkadaşıyla oturdukları sırada iki kişinin gelerek rahatsız ettiğini aktardı. Anne Y.G. şunları söyledi: "Çocuklarımız kendilerini rahatsız eden kişilerden uzaklaşmasını istiyor. Bu sırada yanlarından geçen Haydarcan'dan yardım istiyor. Haydarcan da 'Tamam kardeşim' diyerek saldırganların yanlarına gidiyor. Ellerindeki bıçağı görüyor. Saldırıya uğruyor. Haydarcan kızlarımızı korurken canından oldu. Her zaman Haydarcan'ın ailesinin yanındayız."

"OLAN MASUM İNSANLARA OLUYOR"

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, Ankara'da öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'a üzüldüğünü söyledi. Baba Şeker, "Olan hep masum insanlara oluyor. İnsanlar zorda kalan kadınlarımıza, kızlarımıza yardım etmesin mi? Bıraksınlar da taciz mi etsinler ya da öldürsünler mi?" diye konuştu.

"TOPLUMUMUZDA MAALESEF BİR AHLAK EROZYONU VAR"

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, sözlü ve fiziksel tacize uğrayan iki genç kızın yardıma gitmesi üzerine 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'a (28) üzüldüğünü söyledi. Baba Şeker, "Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Bazı şeylere karşı duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istediği ama 21 aydır cezaevinde.

İnsanlar bazı şeyleri görmezden mi gelmeli. Bu çocuk o iki genç kıza yardım etti diye öldürülmeli miydi. Bu kişilerde toplumun bir çoğu gibi ne hali varsa görsünler mi deselerdi? Bıraksınlar kadınları dövüp, öldürsünler, taciz mi etsinler. Kadınlarımızı kızlarımızı korumasınlar mı? Bu evladımızda iyi niyetli olarak yardıma gitmiş ama maalesef öldürülmüş. Evladımızın ailesinin acısını yürekten paylaşıyorum. Olan hep masum insanlara oluyor" dedi.

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