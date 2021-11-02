02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın

Maltepe'de atık kağıt deposunda yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Maltepe’de atık kağıt deposunda yangın

İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabaha saat 07.00 sıralarında Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan atık kağıt deposunda çıktı.

Yaklaşık 500 metrekarelik alanda bulunan atık kağıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Büyükbakkalköy, Maltepe ve Ataşehir itfaiye ekipleri müdahale etti.

Depoyu içerden saran alevler, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA