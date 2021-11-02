İhale kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı | Bodrum'da 9 kişi gözaltına alındı
Son dakika yaşam haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde kafe ihalesi yüzünden iki grup arasında çıkan ve 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Olay, 1 Kasım günü akşam saatlerinde Bodrum'un eski otogarında yaşandı. Remzi E. (62) tarafından işletilen kafenin ihalesi sona erince Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ihale yapıldı.
İhaleyi Hasan K. kazanınca 2 taraf arasında husumet başladı. Remzi E.'nin kafeteryayı tahliye etmemesi üzerine husumet büyüdü.
Dün Hasan K. ve beraberindekiler kafeye gelerek Remzi E.'nin kafeyi boşaltmasını istedi. İki taraf arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Remzi E. karşı tarafa silahla ateş açtı. Bunun üzerine karşı taraftan biri Remzi E.'nin elinden silahı alarak Remzi E.'yi bacağından vurdu.
Kavgada Remzi E. bacağından, Vedat C. (45) karnından ve bacağından, Sedat C. (52) ile H.K. (32) bacağından yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kavga esnasında bölgedeki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Yaralılardan R.G. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 3 yaralı özel bir hastaneye kaldırıldı.
Karnına ve bacağına yediği kurşunlarla ağır yaralanan Vedat C. ameliyata alındı.
Polis ekiplerince taraflardan birine ait otomobilde yapılan aramada uzun namlulu silah ele geçirildi, olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Olayda ayrıca 2 silah, 8 fişek ve kesici aletler ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri hastanedeki tedavisi tamamlanan Hasan K., Remzi E. ve Sedat C.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi kasten yaralama, yağma ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına aldı.
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