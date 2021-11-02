İhale kavgasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı | Bodrum’da 9 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri hastanedeki tedavisi tamamlanan Hasan K., Remzi E. ve Sedat C.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi kasten yaralama, yağma ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına aldı.