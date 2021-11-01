Sobacılık mesleği gelişen teknolojiyle kayboldu
Bitlis’te bir zamanların rağbet gören meslekleri arasında bulunan sobacılık, gelişen teknoloji ve doğalgaz kullanımının artmasıyla beraber kaybolmaya yüz tutan meslekler arasına girdi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçmesi sebebiyle vatandaşın vazgeçilmez ısınma kaynağı olan sobalar, teknolojiye yenilerek şehir merkezinde neredeyse kullanılmaz duruma geldi.
52 YIILK USTA ANLATTI
Tatvan ilçesinde 52 yıldır sobacılıkla uğraşan Alaettin Gücü, sobacılık mesleğinin bittiğini ve doğalgaz kullanımının artmasından dolayı kimsenin tercih etmediğini dile getirdi.
Gücü, sobacılık mesleğinin unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğini ifade etti.
52 yıllık soba üretim ustası Alaettin Gücü, "Ben bu dükkânda en az 15-20 kişi yetiştirdim. Benim şimdi 8 torunum ve 5 oğlum bu işi yapıyor. Dışarıdan da tabi çok işçilerim oldu. Onlarda hepsi ekmek sahibi, sanatkâr oldular. Şimdi yine de yanımızda çalışanlar oluyor. Sobacılık mesleği bitti, artık kalmadı." dedi.
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