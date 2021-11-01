Sobacılık mesleği gelişen teknolojiyle kayboldu

52 yıllık soba üretim ustası Alaettin Gücü, "Ben bu dükkânda en az 15-20 kişi yetiştirdim. Benim şimdi 8 torunum ve 5 oğlum bu işi yapıyor. Dışarıdan da tabi çok işçilerim oldu. Onlarda hepsi ekmek sahibi, sanatkâr oldular. Şimdi yine de yanımızda çalışanlar oluyor. Sobacılık mesleği bitti, artık kalmadı." dedi.

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