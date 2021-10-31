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SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

Son dakika haberi: İzmir-Ödemiş yolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk görüntüler haberimizde...

Olay, saat 16.00 sıralarında Tire ilçesi Kahrat Mahallesi Ödemiş Bayındır Devlet Karayolu'nda meydana geldi.

SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

İzmir'den Ödemiş istikametine giden Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobil, Ödemiş'ten İzmir istikametine doğru giden Canberk B. idaresindeki 34 EAE 311 plakalı Peugeot marka otomobille kafa karaya çarpıştı.

SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

Çarpışmada, Hüseyin Kocaoğlan ve araçta bulunan eşi Havva Kocaoğlan hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Fadime K. ise yaralanarak Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

Diğer araçta bulunan Canberk B., Gizem B. ve Figen K. de yaralanarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

SON DAKİKA | İzmir-Ödemiş yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar

Hüseyin Kocaoğlan idaresindeki 35 ASC 565 plakalı Şahin marka otomobilin şerit ihlali yaptığı öne sürülürken, kazayla ilgili geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

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