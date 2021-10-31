Beşiktaş’ta hareketli anlar! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu.