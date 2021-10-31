Beşiktaş'ta hareketli anlar! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Beşiktaş Meydanı’nda polis uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Bir otomobil ve bir motosiklete çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi.
Olay, cuma günü saat 19.05 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 34 KF 3612 plakalı otomobil sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başındayken Beşiktaş Meydanı'nda uygulama yapan polis noktasına takıldı.
Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Hızla ilerleyen sürücü yol üzerindeki bir otomobil ve park halindeki motosiklete çarptı.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, Dolmahçe Sarayı önlerinde kaldırımdaki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kaldırımda bulunan yayalar kazadan kıl payı kurtuldu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olay sonrası konuşan motosiklet sürücüsü, "Bu kadın çok fazlasıyla alkol almış. Alkollü olduğu için hem gelen gidenlere çarpmış hem de duran motorumuza da vurdu.
Ayrıca arkadaşlara da yine herkese çarpa çarpa gitti. Bizim motorumuz var, motora direk vurarak kaçtı gitti. Araç içerisinde alkollü iki kişi vardı. Teşekkür ederiz, sağ olun" diye konuştu.
Alkollü sürücünün çarptığı otomobil ve motosiklet sahipleri şikayetçi olmak için karakola gitti. Olayda can kaybı yada yaralanma yaşanmazken kaza sonrası kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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