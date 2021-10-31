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"9. Boğaziçi Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.10.2021 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021
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9. Boğaziçi Film Festivalinde ödüller sahiplerini buldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü"nü kazanan Semih Kaplanoğlu konuşma yaptı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü"nü kazanan Semih Kaplanoğlu (sağda), ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı Reis Çelik'in (solda) elinden aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Yönetmen Ödülü"nü kazanan Ferit Karahan (solda) ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Erdem Tepegöz'ün (sağda) elinden aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Emel Göksu konuşma yaptı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Emel Göksu (sağda), ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyesi Vildan Atasever'in (solda) elinden aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Mücahit Koçak (sağda), ödülünü Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Raif İnan'ın (solda) elinden aldı.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız (solda), "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Senaryo Ödül"ünü yönetmen Semih Kaplanoğlu'na (sağda) verdi.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çağlar (solda), törende "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanan Gusztav Dietz'in ödülünü, "Wild Roots" filminin yönetmeni Hajni Kis'e (ortada) takdim etti.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin Kurumsal ev sahipliğinde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "9. Boğaziçi Film Festivali", Atlas Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç, törende konuşma yaptı.

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