Son dakika: Yola dökülen yağ kazaya neden oldu!





"YOLA YAĞ DÖKEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Yola dökülen yağ nedeni ile kaza yaparak ölümden döndüğünü ifade eden Mustafa Delioğlan, "Kaza yapan sürücüye yardım etmek için yavaşladığım da ben kaz yaptım. Ölümden döndüm, yola yağ döken araç sürücüsünün bulunmasını istiyorum. Çamlıbel tarafında bir kaza daha olmuş. Beni emniyet kemeri kurtardı. Emniyet kemeri olmasa işimiz kötüydü" diye konuştu.

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