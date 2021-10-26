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Tunceli'de teröristlere ağır darbe! Pek çok mühimmat ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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Tunceli’de teröristlere ağır darbe! Pek çok mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Tunceli'de, güvenlik güçlerince sürdürülen 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonunda teröristlerce kullanılan sığınakta mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik 5 Şubat'ta başlattığı 'Eren-7 Mercan Munzur' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında, Pülümür kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınıkta yapılan aramadada 500 M-16 fişeği, 52 kalaşnikof fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 kanas dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçleri mühimmata el koyarken, sığınak kullanılamaz hale getirdi.

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