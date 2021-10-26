Tunceli’de teröristlere ağır darbe! Pek çok mühimmat ele geçirildi

Sığınıkta yapılan aramadada 500 M-16 fişeği, 52 kalaşnikof fişeği, 1 kalaşnikof şarjörü, 1 kanas dürbünü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Güvenlik güçleri mühimmata el koyarken, sığınak kullanılamaz hale getirdi.