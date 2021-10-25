Buse Acar'ın babasından ağlatan paylaşım! Antalya'daki hortum felaketinde kaybolmuştu
24 Ocak 2019 tarihinde Antalya'da yaşanan hortum felaketinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar sırra kadem bastı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. 2 yıldır kızını arayan acılı babanın paylaşımı ise herkesi ağlattı. İşte acı olayın detayları...
Antalya'da yaşanan hortumun Ağva Deresi'ne fırlattığı Buse Acar'ın cansız bedenine ulaşılamadı.
Baba Ahmet Acar ise kızının kaybolduğu bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Umudunu hiç kaybetmeyen baba Acar, arama çalışmalarına bizzat katıldı. O anları önceki gün sosyal medya hesabından paylaştı.
YİNE BOYNUMUZ BÜKÜK...
Kepçelerle yürütülen çalışmaların altına "Bugün kızımız Kader Buse Acar'ı aradık. Yine bulamadık. Yine boynumuz bükük geri döndük" yazdı. Acar ailesine sosyal medyadan destek yağdı.
'SENİ ÇOK ÖZLEDİK'
Daha önce de kızı Kader Buse ve eşi Ayla Acar'ın Kıbrıs gezisinde çekilmiş görüntüleri ve fotoğraflarından oluşan iki ayrı paylaşım yapan baba Ahmet Acar şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 2 yıl oldu, gel bizi gezdir Kıbrıs'ı. Seni çok özledik yavrum. Bir mucize ile gel artık. Kuzum."
'BİR MUCİZE OLSA...'
"Gel kızım bugün 2. yıl oldu. Kayboluşun. Seni bulamadılar, bulamadım yavrum. Bir mucize olsa bir gelsen güzel kuzum"
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