Buse Acar’ın babasından ağlatan paylaşım! Antalya’daki hortum felaketinde kaybolmuştu

'SENİ ÇOK ÖZLEDİK'

Daha önce de kızı Kader Buse ve eşi Ayla Acar'ın Kıbrıs gezisinde çekilmiş görüntüleri ve fotoğraflarından oluşan iki ayrı paylaşım yapan baba Ahmet Acar şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 2 yıl oldu, gel bizi gezdir Kıbrıs'ı. Seni çok özledik yavrum. Bir mucize ile gel artık. Kuzum."