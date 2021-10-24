İzmir’de kadın cinayeti | Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter’in katili hakkında yeni gelişme

İzmir'de 8 Ekim 2020'de Bihter (31) ve Rahman Yalçınsoy'un (36) boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti.