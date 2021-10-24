İzmir'de kadın cinayeti | Boşanacağı adliyeye cenazesi geldi! Bihter’in katili hakkında yeni gelişme
Son dakika haberi... İzmir’de boşanacağı adliyeye cenazesi gelen Bihter Yalçınsoy’un eşi Rahman Yalçınsoy ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanırken cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıla indirildi. İstinaf mahkemesi kararı bozdu. İşte haberin detayları...
İzmir'de 8 Ekim 2020'de Bihter (31) ve Rahman Yalçınsoy'un (36) boşanma davası vardı. Ayrıldıktan sonra Eskişehir'deki annesinin yanına dönen Bihter Yalçınsoy, duruşma için 2 gün önce annesi ile birlikte İzmir'deki kardeşinin evine gelmişti.
Eve gelen Rahman Yalçınsoy kapıyı açar açmaz eşini bıçaklayarak öldürdü. Otopsisi, davanın görüleceği İzmir Adliyesi binasındaki Adli Tıp Kurumu'nda yapılan Bihter Yalçınsoy, boşanma davasının görüleceği binadan, üstelik davanın görüleceği gün tabutla çıktı. Rahman Yalçınsoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Rahman Yalçınsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iddianame düzenledi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapıldı.
Yargılama sonunda Rahman Yalçınsoy'un suçu haksız tahrik altında işlemesi nedeniyle cezası önce 18 yıl, duruşmadaki iyi hali nedeniyle daha sonra 15 yıla indirildi.
Bihter Yalçınsoy'un avukatı Mehmet Ufuk Tolun cezayı az bularak yerel mahkeme kararına itiraz etti. Tolun'un itirazı kabul edildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından yapılan incelemede sanığa eksik ceza tayin edildiği vurgulandı. Karar bozularak yerel mahkemeye gönderildi.
'KATİLE NASIL İNDİRİM UYGULANIR'
Acılı anne Gülay Yılmaz, "Kadın cinayetlerinin önüne geçilmezse sonu gelmez. Katile nasıl indirim uygulanır? Kızım gözümün önünde öldürüldü. Canımın bir parçasını aldı.
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