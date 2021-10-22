Öfkeli kocanın dehşet planı! Eşine mesaj atan kişiye korku dolu anlar yaşattı

MÜSTEHCEN FOTO ATMIŞ

Polis merkezine giden Murat D., kendisini alıkoyan, polisim diyerek videosunu çeken, tacizci etiketiyle afiş hazırlayan ve ölümle tehdit eden Erhan G.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Erhan g.'nin ifadesi alındı. Erhan G., kendisini polis olarak tanıtmadığını, Nazan'a mesaj attıktan sonra hastaneye gittiğini kabul ederek, 'kendimi kocası olarak tanıttım. Tek konuşmak istedim. Bu nedenle aracıma davet ettim. Ardından araçtan inince sinirle afişleri hazırlattım. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım' dedi. Olayla ilgili ifadesi alınan Nazan G. ise, Murat'ın kendisine müstehcen foto attığını, fotoğrafı gören eşinin evden ayrıldığını ve ne yaptığını bilmediğini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.