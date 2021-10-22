Öfkeli kocanın dehşet planı! Eşine mesaj atan kişiye korku dolu anlar yaşattı
Son dakika haberine göre: Sarıyer'de yaşayan Erhan G. hastanede sekreter olan karısı Nazan K.'ye iş arkadaşı Murat D.'den gelen mesaja öfkelenip korkunç bir plan yaptı. Kendisini polis olarak tanıtan Erhan G. hastaneye giderek Murat D.'ye akla hayale gelmeyecek yöntemle korku dolu anlar yaşattı.
36 yaşındaki Erhan G., 35 yaşındaki Nazan K. ile evliydi. İstinye'deki bir hastanede sekreter olarak çalışan genç kadının iddiaya göre aynı hastanede bilgi işlem görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Murat D. isimli arkadaşı vardı. Murat D.'den eşi Nazan'a bir mesaj geldi. Mesaj sonrası sinirlenen genç adam sahibi olduğu lüks marka minibüs tarzı aracıyla hastaneye gitti. Murat'ın yanına çıkan genç adam iddiaya göre, 'Ben cinayet büroda görevli polis memuruyum. Nazan evde ölü bulundu. Sizin ifadenizi alacağım' diyerek aracına bindirdi.
POLİSİM DEDİ, VİDEO ÇEKTİ, DUVARLARA AFİŞ ASTI
Araç içerisinde video çekmeye başlayan Ertan, 'İfadeni alacağım. Mahkemede delil olarak kullanılacak. Nazan'la ilişkin varmış anlat' dedi. Korkuyla bir şeyler anlatmaya başlayan Murat'ın sözleri sonrası, 'Ben Nazan'ın kocasıyım. Seni öldüreceğim' diyerek tehditler savurdu. Bu sırada minibüsün kapısını açarak kaçmaya çalışan Murat, genç adamın elinden kurtularak hastaneye kaçtı.
Erhan Murat'ı kovalamaya devam ettikten sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aynı gün akşam saatlerinde Erhan, Murat'ın yaşadığı mahalleye gitti. Murat'ın görselinin olduğu afişleri, 'Bu tacizci' etiketiyle hazırlayan genç adam, mahallenin çeşitli duvarlarına astı. Afişi astıktan sonra genç adamın evine gelen Erhan, 'Seni öldüreceğim, rezil edeceğim' gibi sözler savurmaya devam etti.
MÜSTEHCEN FOTO ATMIŞ
Polis merkezine giden Murat D., kendisini alıkoyan, polisim diyerek videosunu çeken, tacizci etiketiyle afiş hazırlayan ve ölümle tehdit eden Erhan G.'den şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında Erhan g.'nin ifadesi alındı. Erhan G., kendisini polis olarak tanıtmadığını, Nazan'a mesaj attıktan sonra hastaneye gittiğini kabul ederek, 'kendimi kocası olarak tanıttım. Tek konuşmak istedim. Bu nedenle aracıma davet ettim. Ardından araçtan inince sinirle afişleri hazırlattım. Kimseye tehdit ve hakarette bulunmadım' dedi. Olayla ilgili ifadesi alınan Nazan G. ise, Murat'ın kendisine müstehcen foto attığını, fotoğrafı gören eşinin evden ayrıldığını ve ne yaptığını bilmediğini ifade etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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