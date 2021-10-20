Bisikleti alamayınca döner tekme attı! Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü kötülerden çok var
Düzce'de belediyenin vatandaşların kullanımına sunduğu bisikletlerden birini almaya çalışıp başarılı olamayan şahıs bisiklete döner tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan kiralık bisikletleri kullanmak isteyen bir şahıs, yol kenarındaki bisikleti arka selesinden almaya çalıştı.
FARKLILIĞINIZ İYİLİK OLSUN
Fakat bisikleti kullanabilmek için uygulamayı açmayınca bisikleti alamayacağını anladı. Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen şahıs tekme ile bisiklete vurdu. Bu anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından görüntüyü, "Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var" mesajı ile paylaştı.
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