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Bisikleti alamayınca döner tekme attı! Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü kötülerden çok var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Bisikleti alamayınca döner tekme attı! Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü kötülerden çok var

Düzce'de belediyenin vatandaşların kullanımına sunduğu bisikletlerden birini almaya çalışıp başarılı olamayan şahıs bisiklete döner tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzce Belediyesinin şehirde vatandaşların kullanımına sunduğu bisikletlerden birini uygulamayı kullanmadan almak isteyen şahıs başarılı olamayınca tekme attı. Şahsın bisiklete tekme atma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde meydana geldi. Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan kiralık bisikletleri kullanmak isteyen bir şahıs, yol kenarındaki bisikleti arka selesinden almaya çalıştı.

FARKLILIĞINIZ İYİLİK OLSUN

Fakat bisikleti kullanabilmek için uygulamayı açmayınca bisikleti alamayacağını anladı. Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen şahıs tekme ile bisiklete vurdu. Bu anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından görüntüyü, "Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var" mesajı ile paylaştı.

Bisikleti alamayınca tekme attı BİSİKLETİ ALAMAYINCA TEKME ATTI

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