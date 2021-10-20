Bisikleti alamayınca döner tekme attı! Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü kötülerden çok var

FARKLILIĞINIZ İYİLİK OLSUN

Fakat bisikleti kullanabilmek için uygulamayı açmayınca bisikleti alamayacağını anladı. Arkadaşının kendisine uzattığı montu giyen şahıs tekme ile bisiklete vurdu. Bu anlar ise bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından görüntüyü, "Farklılığınız iyilik olsun! Çünkü, kötülerden çok var" mesajı ile paylaştı.