Özler'i vahşice katleden zanlının ifadeleri ‘pes’ dedirtti
İzmir’de 3 yıl önce vahşice katledilen Özler Yörük'ün (33) cinayet zanlısının, kendisine fuhuş yaptırdığı iddia edilen, eski sevgilisi Olcay Altundağ (31) olduğu tespit edildi. Altundağ ve yanındakilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yaptığı ortaya çıktı. Boğularak öldürüldükten sonra ormanda yakıldığı tespit edilen Yörük cinayetine ilişkin gözaltına alınan 13 zanlıdan, başka suçtan cezaevinde bulunan Altundağ ile 4 şahıs tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bağlı Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'ta, 8 Aralık 2018'de, futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğuna yönelik emniyet güçleri ihbarda bulunuldu. Bu durumun üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, çevre güvenliği alarak yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatan kişinin kadın olduğunu tespit etti. Vücudunda ileri derecede yanıklar bulunan ceset, kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna alındı.
'YENİDEN YÜZLENDİRME' İLE FOTOĞRAF ELDE EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kadının, önce boğularak öldürüldüğü ve daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca cansız beden, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında mezar açıldı ve ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak fotoğraf elde edildi. Bu fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenin, Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Önce boğularak öldürülen ve daha sonra da yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de İzmir'de 5, Malatya'da 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başka suçtan cezaevinde bulunan Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ hakkında, bu dosya kapsamında da tutuklama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki 7 şüpheli, emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi. Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi, dosya kapsamında tutuklandı. Altundağ'ın, bir dönem işlediği suçlarla ilgili Özler Yörük ve başka kadın tarafından polise ihbar edildiği ardından yakalandığı ve tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da Yörük ile kavga ettikleri belirlendi.
GÜNLERCE İŞKENCE YAPILMIŞ
Cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Özler Yörük'e Buca'daki adreste 3 gün boyunca işkence yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su döktükleri, boğularak öldürülmesinin ardından cesedini halıya sardıklarını ve ormanlık alana götürüp, yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.
"BENİMLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"
Olcay Altundağ'ın, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski kız arkadaşı M.T.'nin (28) verdiği ifade ortaya çıktı. M.T.'nin ifadesinde, "2017 Eylül ayında Olcay, babası ve kardeşi Ferzat'ı tüfekle vurarak yaraladı. Bu olaya kadar Olcay'ın tekstil atölyesinde çalıştığını biliyordum. Kendisi ve ailesi bana bu şekilde söylüyordu. Ancak bu olayın ardından Ferzat beni arayıp, üvey kardeş olduklarını belirttiği Olcay'ın kadınları para karşılığı erkeklere pazarladığını, uyuşturucu kullandığını ve 'Özler' isimli bir kadınla dost hayatı yaşadığını söyledi. Bunları öğrenince Olcay'ın annesinin yanına gidip iddiaları sordum. O da hepsini yalanladı. Akşam saatlerinde Olcay'ın eniştesi B.Ö. beni telefonla arayıp, duyduklarımın yalan olduğunu söyledi. Babası ve kardeşini yaraladığı için Olcay, polisler tarafından aranıyordu. Annesi ve teyzesi, avukat tutmak için benden para istedi. Ben de 10 bin lira kredi çekip verdim. Kısa bir süre sonra teyzesinin evinde sakladığını öğrendiğim Olcay'ın yanına götürüldüm. Ferzat'ın bana söylediklerini sorduğumda Olcay, parasızlıktan dolayı bu işlerle uğraştığını ancak bırakacağını ve benimle evlenmek istediğini söyledi. Özler'i sorduğumda ise bu kadını sevmediğini, sırtından para kazandığını belirtti. Ben de kendisine inandım ve ilişkimiz devam etti" dedi.
TEK TEK ANLATTI
M.T, ifadesinde, ayrıca şunları söyledi:
"Olcay, 2018 yılında fuhuş yaptırdığı Özler ve Özlem'in ihbarıyla yakalandı ve tutuklandı. Birkaç ay ceza yattıktan sonra çıkan Olcay, yeniden bu işlerle uğraşmaya başladı. Annesi, Olcay'a cezaevindeyken Özler'in kendisine dost tuttuğunu ve paraları da bu kişiye yedirdiğini söylemiş. Bunları öğrenen Olcay da Özler'e şiddet uygulamaya başlamış. 2018 yılının sonlarına doğru Özler'in kaçıp gittiğini duydum. Bunların hepsini Olcay'ın annesinden duyuyordum. Bu süreçte Olcay, bu işleri bırakacağını tekrar edip Buca'da beni bir eve götürdü. Evlenince bu evde oturacağımızı söyledi. Kısa bir süre sonra Olcay beni arayıp, Özler ile barıştıklarını, benimle evlenmeyeceğini söyledi. 2018 Aralık ayında annesinin evine gittim. Evde tekti ve namaz kılıyordu. Namazı bitince ağlamaya başladı. Neden ağladığını sorunca, 'Çok kötü bir şey oldu' dedi. Para ve ihbar etme nedeniyle tartışma çıktığını, Olcay'ın Özler'i döverek öldürdüğünü, o esnada evde 3 kişinin daha bulunduğunu, cesedin B.Ö'nün arabasıyla götürülüp, yakıldığını anlattı."
"BENİ TEHDİT ETTİ"
Ertesi gün işe giderken Olcay'ın kendisini aradığını ve önemli bir şey konuşmak istediğini söyleyen M.T., "Otobüs durağında aracın içinde bekliyordu. Aracın içinde annesi de vardı. Araca bindim. Bu sırada Olcay ağlayarak, Özler'in kendisini ihbar ettiğini ve bu nedenle ceza alacağı için kızıp, dövdüğü Özler'in elinde kalıp, öldüğünü anlattı. Cesedi yakma işinden bahsetmedi. Kendisine cezaevinde bakıp, bakamayacağımı sordu. Öyle bir bütçem olmadığını söyleyince bana, 'Sana annemle şaka yaptık. Anca bu kadar güvenilirmişsin' dedi. Ardından da beni test ettiğini belirtip, benimle evlenilmeyeceğini söyledi. Bağırmaya devam edince ben arabadan indim. Beni zaman zaman vurmakla tehdit ettiği için 5-6 para isteğini yerine getirdim. Özler Yörük'ü ben öldürmedim, öldürülmesinde de iştirak etmedim" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? MEB'den tarih açıklaması!
- Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Özdemir'in babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti
- OGM mülakatsız personel alımı sona eriyor! 2021 Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Jandarma bekçi alımı ne zaman başlayacak? Jandarma bekçi alımı bu yıl yapılacak mı?
- 3600 ek gösterge takvimi! Memurların emekli maaşı ve ikramiyesi ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire maaş tablosu...
- Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Songül Karlı kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi...
- Emeklilere en az 4.00 TL ek ödeme! 2022'de geri ödeme şartı olmadan veriliyor! Yeni yılda hesapları kontrol edin...
- Gelinim Mutfakta kim sunacak? 18 Ekim Gelinim Mutfakta yeni sunucusu belli oldu mu? Resmi açıklama geldi
- 6 yıl erken maaş bağlanıyor! Annelere 2160 günle erken emeklilik formülü!
- YKS 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM 140 puan üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
- Ali Şansalan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Şansalan hangi takımlı?
- Üniversite adayları dikkat! YKS 2. ek tercih son gün! YKS 2. ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? Tercih ücreti...