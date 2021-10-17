Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! O illerde yaşayanlar dikkat! Sel, su baskını uyarısı
17 Ekim 2021 Pazar günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Ekim 2021 Pazar hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
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