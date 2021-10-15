Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021 yılında da araştırılıyor. Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler merak ediliyor. Her yıl Magnum çubuklarından çıkan şifreyle çekilişe katılabilenler milyonlarca lira değerinde hediye kazanıyor. En büyük hediye ise Porsche marka bir araba olacak. Peki; 2021 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? Magnum Porsche çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtı!
2021 Magnum çekiliş sonuçları isim listesi! Magnum Porsche çekiliş sonuçları, büyük çekilişe katılan yüzbinlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifreyle yarışmaya katılan kişiler, Porsche marka araba veya binlerce lira değerinde hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Kura çekilişi geçtiğimiz gün tamamlanırken, Magnum çekiliş sonuçları isim listesi de sorgulanıyor. Peki; Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler nasıl öğrenilir?
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2021!
Magnum Çekiliş Sonuçları kapsamında kazanan asil talihliler:
Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı
YASEMİN USLU / BURSA
Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş
OSMAN BİLGİÇ / NİĞDE
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
ÖDÜL NE KADAR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir.
İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir
KAZANANLAR NE YAPACAK?
Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklar. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar.
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- Magnum çekiliş sonuçları isim listesi 2021! Magnum Porsche çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!
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