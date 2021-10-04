Tekvando kursunda taciz skandalı! Çocukların ifadesi kan dondurdu
İstanbul Fatih'te 3 kız çocuğu, tekvando kursunda 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nın hareket gösterme bahanesiyle 3 yıldır kendilerini taciz ettiğini söyledi. Aileler soluğu karakolda aldı, minik sporcular pedagog eşliğinde yaşadığı dehşeti bir bir anlattı.
Skandal olay Fatih İlçesi Atikali Mahallesi'nde yer alan bir tekvando kursunda meydana geldi. İddiaya göre 8 yaşlarındaki ikisi kardeş 3 kız çocuğu ailelerine 50 yaşındaki eğitmenleri Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendilerini taciz ettiğini söyledi. Duydukları karşısında dehşete düşen aileler, soluğu polis merkezinde aldı.
Tacizci eğitmenin dehşeti yaşattığı 8 yaşındaki minikler pedagog eşliğinde ifade verdi. Miniklerden S.B., ifadesinde eğitmeni Emin D.'nin hareket gösterme bahanesiyle kendisini taciz ettiğini söyleyerek kan donduran şu ifadeleri kullandı: "Tekme çalışması yaparken kurbağa hareketi bahanesiyle beni 5 kızı daha taciz ediyordu. Kızlar soyunma odasında üzerini değiştiriyordu. Onu şortla ve üstü çıplakken gördüm. 4 yıldır kursa geliyorum, 3 yıldır bu şekilde taciz ediliyorum."
"SUSMA HAKKIMI KULLANIYORUM"
Minik sporcuların pedagog eşliğinde verdiği ifadelerin ardından gözaltına alınan Emin D.'nin polis merkezindeki ifadesinde konuyla ilgili açıklama yapayarak "Susma hakkımı kullanıyorum" dediği kaydedildi.
"MAĞDUR SAYISI FAZLA"
Tacizci eğitmenin dehşeti yaşattığı çocukların avukatı Barış Erbaş "Yaşananları öğrendiğimde kanım dondu. Bu çocuklar daha yaşadıklarının anlamını ve sonuçları kavrayamayacak yaşta. Bunları yaşamış olmaları hukuk bir yana insanlığa sığmayan bir durum. Şu ana kadar polise başvuran 3 çocuk olsa da mağdur sayısı daha fazla.
Aileleri olayın duyulmasından korktukları için sessiz kalıp şikayetçi olmamışlar. Ailelerin şikayetçi olması, mağdur sayısını artıracağı gibi bu şahsın yaptıklarının yanına kar kalmamasını da sağlayacak. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız, bu kişinin adalet önünde hakettiği şekilde yargılanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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