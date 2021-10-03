Konya’da yoldan geçmeye çalışan koyun sürüsüne minibüs çarptı! 34 koyun telef oldu

34 koyunun öldüğü kazada sürücü Bünyamin Çandar kazadan yara almadan kurtulurken, minibüste bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun ve Fatma Art yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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