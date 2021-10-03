Kolombiya’da başlayıp Türkiye’de bitiyordu! Kartellerin kokain ağı çökertildi

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan kokain bağlantısının deşifre edilmesi için Ankara Kaçakçılık ve Narkotik ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 9 ay boyunca Kolombiya'dan çıkan ve Türkiye'ye ulaşan kokainin izi sürüldü. Kolombiya'dan alınan kokain, kargo uçağı ve gemilerle çiçek, muz ve kahve kolileri arasında Türkiye'ye sokuluyordu. Üç farklı operasyonda 71 kilo 634 gram saf kokain ele geçirildi.

Kokainin izlediği rota ise dikkat çekici. Kolombiya'dan kargoya verilen kokaini taşıyan kargo uçağı, Kolombiya, ABD, Hollanda rotasını izleyerek Türkiye'ye geliyordu. Gemilerle sevkiyatı yapılan kokainin İtalya'ya uğradıktan sonra son durağının Mersin Limanı olduğu belirlendi.

Takip veya yakalanma riskine karşın uyuşturucu baronlarının bazen kokainin sevkiyat rotasını değiştirdiği, Ekvador veya Brezilya üzerinden de sevkiyat yaptıkları öğrenildi. Çiçek, muz kolileri arasında getirilen kokain paketlerinin olası bir aramada dedektör köpeklerinin koku almalarının önüne geçilmesi için zift ile kaplandığı da ortaya çıktı.