Midyatlı rahibe 36 yıl sonra köyüne döndü: Burası bizim vatanımız
Mardin'in Midyat İlçesinde, birçok ülkede yaptığı insani yardım faaliyetleriyle dünyada tanınan Midyatlı Rahibe Hatune Doğan, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri döndü. Doğan, "Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar, işte burası bizim vatanımızdır, dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." dedi.
Mardin'in Midyat İlçesi'nden 1985yılında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç eden 51 yaşındaki Süryani Rahibe Hatune Doğan, yıllar sonra İzbırak Köyü'ne geri dönüş yaptı. Almanya'ya göç ettiklerinde 14 yaşında olan Rahibe Hatune Doğan, 2014 yılında babasının 78 yaşında vefat etmeden üç gün önce kendisiyle yaptığı sohbette, 'keşke boşalan köylerinin tekrar eskisi gibi dolu olduğunu görseydim' demesi üzerine geri dönüş yapma kararı aldı.
YÜZME HAVUZU İNŞA ETTİ
Sabah'ın haberine göre 2017 yılında babasının eski evlerini onaran ve restorasyonunu geçekleştiren Doğan, köyde yeni bir ev de inşa etti. Köydeki onarımları tamlayan Doğan, ayrıca bir ilki de gerçekleştirerek Avrupa'dan aileleriyle birlikte köye gelecek çocuklar ve gençler için de bir yüzme havuzu inşa etti. Havuza su doldurmak içinde bir sondaj kuyusu açtı.
Süryani Rahibenin köye geri dönüş yaptığını ve evini onardığını gören 13 Süryani aile daha köyde yeni evler inşa ettiler.
12 DİL BİLİYOR
Anadili Türkçe ve Süryanicenin yanında 12 dil daha bilen Hatune Doğan, yaptığı insani yardım faaliyetleriyle bugüne kadar 40'tan fazla ülke gezen, yoksullara, hastalara, evsizlere, öğrencilere ve yetim çocuklara çeşitli yardımlarda bulunmasıyla tanınıyor.
Bugüne kadar, Süryanice, Almanca, dillerinde 22 kitap yazan ve yazdığı kitaplar ile insani yardım faaliyetleri nedeniyle hem Almanya hükümeti hem de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çeşitli ödülleri olan Doğan, 23'üncü kitap çalışmasını da sürdürüyor.
Doğan, köye geri dönüş kararı aldıktan sonra civar köylerdeki Süryani kızlarına çeşitli kurslar açmayı ve mesleki yeteneklerini geliştirmeleri için de hazırlıkların başladığını söyledi.
BURASI VATANIMIZ
Çoğunlukla kilisede ibadet yaptığını ya da kitap okuduğunu belirten Doğan, "İlk ev yapan burada, köye dönen benim. Bu eski evlerimiz. Ben bu odada doğdum. Bu eski evler şimdi tarihini biliyoruz. Burada havuz yaptım. Bizim gençlerimiz buraya dönmek istiyorlar, işte burası bizim vatanımızdır, dedelerimiz, halkımız burada vefat ettiler. Biz dönmek istiyoruz. Burası vatanımızdır." dedi.
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