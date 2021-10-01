Ev nasıl daha çok ısıtılır? Ekonomik ısınmanın püf noktaları neler? Doğal gazlı ev nasıl daha ucuza ısınır? Kışın ev ısıtma yöntemleri...
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış ayları iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Kış aylarında evinizi sıcacık tutacak hem de tasarruf yapmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için derledik. Ekonomik ısınmanın püf noktaları nelerdir? Ev nasıl daha çok ısıtılır? Ekonomik ısınmanın yolları nedir? Doğal gaz ile daha fazla ısınma yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...
Isı Yalıtım Uzmanı Emre Ilıcalı konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
ALİMİNYUM FOLYO ETKİLİ OLUYOR
Radyatörlerin arkasından özellikle duvar tarafından ısı kaybının engellenbmesi için aliminyum folyo bazı uygulamalar var
MOBİLYALARA DİKKAT
Yapılan hataların başında mobilyaları peteklerin önüne yerleştirmek oluyor. Bu sayede peteklerden gelen ısı eve eşit bir şekilde dağılmıyor.
KALIN PERDE DE ETKİLİ
Evlerde ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perde kullanmak.
TERMAL ÖZELLİĞİ OLAN PERDELER ETKİ EDİYOR
Perdeler özellikle soğuk günlerde ısı kayıplarını engelleyeceği için kalın termal özelliği olan perdeler etkili.
YÜKSEK ISIDA HIZLI ISITMAK CEBİ YAKIYOR
Evi yüksek ısıda hızlıca ısıtmak yerine daha düşük ısıda yavaşça ısıtmak daha verimli oluyor.
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