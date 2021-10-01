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Ev nasıl daha çok ısıtılır? Ekonomik ısınmanın püf noktaları neler? Doğal gazlı ev nasıl daha ucuza ısınır? Kışın ev ısıtma yöntemleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Ev nasıl daha çok ısıtılır? Ekonomik ısınmanın püf noktaları neler? Doğal gazlı ev nasıl daha ucuza ısınır? Kışın ev ısıtma yöntemleri...

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış ayları iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Kış aylarında evinizi sıcacık tutacak hem de tasarruf yapmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için derledik. Ekonomik ısınmanın püf noktaları nelerdir? Ev nasıl daha çok ısıtılır? Ekonomik ısınmanın yolları nedir? Doğal gaz ile daha fazla ısınma yöntemleri nelerdir? İşte detaylar...

Kış aylarının gelmesiyle birlikte evlerde de doğal gaz kullanımı yavaş yavaş başladı. Ancak çoğu zaman yapılan yanlışlar yüzünden hem evler ısınmıyor hem de faturalar cep yakıyor. Peki ev nasıl daha çok ısınır?

Isı Yalıtım Uzmanı Emre Ilıcalı konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

ALİMİNYUM FOLYO ETKİLİ OLUYOR

Radyatörlerin arkasından özellikle duvar tarafından ısı kaybının engellenbmesi için aliminyum folyo bazı uygulamalar var

MOBİLYALARA DİKKAT

Yapılan hataların başında mobilyaları peteklerin önüne yerleştirmek oluyor. Bu sayede peteklerden gelen ısı eve eşit bir şekilde dağılmıyor.

KALIN PERDE DE ETKİLİ

Evlerde ısı kaybının önüne geçmenin bir yolu da kalın perde kullanmak.

TERMAL ÖZELLİĞİ OLAN PERDELER ETKİ EDİYOR

Perdeler özellikle soğuk günlerde ısı kayıplarını engelleyeceği için kalın termal özelliği olan perdeler etkili.

YÜKSEK ISIDA HIZLI ISITMAK CEBİ YAKIYOR

Evi yüksek ısıda hızlıca ısıtmak yerine daha düşük ısıda yavaşça ısıtmak daha verimli oluyor.

Ekonomik ısınma yöntemleri nedir? EKONOMİK ISINMA YÖNTEMLERİ NEDİR?

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