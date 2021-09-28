Üst geçit yerine E-5’ten geçtiler! Tehlike dolu anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Pendik ilçesinde E-5 karayolunda üst geçitten geçmek yerine yola çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen gençler hem kendi hayatlarını hemde sürücülerin hayatlarını riske attı. Gençlere vurmamak için araç şoförleri yolda durmak zorunda kalırken gençler de aldırış etmeden yollarına devam etti. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Yoldaki şoförler gençlere çarpmamak için ani fren yapmak zorunda kaldı.
ALDIRIŞ ETMEDİLER!
Yola atlayan gençler ise aldıkları riski umursamayıp hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. E-5 karayoluna atlayan gençlerin kazaya davetiye çıkardığı olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.
O ANLAR KAMERADA
Gençlerin E-5 karayoluna atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde E-5'e atlayan iki genç yoldan geçen araçlara aldırmadan yolun karşısına koşarak geçmeye çalışıyor. Sürücüler ise gençlere çarpmamak için ani fren yapıyor.
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