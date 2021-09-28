Üst geçit yerine E-5’ten geçtiler! Tehlike dolu anlar kamerada

ALDIRIŞ ETMEDİLER!

Yola atlayan gençler ise aldıkları riski umursamayıp hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. E-5 karayoluna atlayan gençlerin kazaya davetiye çıkardığı olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.