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Üst geçit yerine E-5’ten geçtiler! Tehlike dolu anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Üst geçit yerine E-5’ten geçtiler! Tehlike dolu anlar kamerada

İstanbul’un Pendik ilçesinde E-5 karayolunda üst geçitten geçmek yerine yola çıkıp yolun karşısına geçmek isteyen gençler hem kendi hayatlarını hemde sürücülerin hayatlarını riske attı. Gençlere vurmamak için araç şoförleri yolda durmak zorunda kalırken gençler de aldırış etmeden yollarına devam etti.  O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay geçen günlerde E-5 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. E-5'te üst geçitten geçmek yerine yola çıkıp yolun karşısına koşarak geçmeye çalışanlar hem kendi hayatlarını hem de sürücülerin hayatlarını riske attı.

Yoldaki şoförler gençlere çarpmamak için ani fren yapmak zorunda kaldı.

ALDIRIŞ ETMEDİLER!

Yola atlayan gençler ise aldıkları riski umursamayıp hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. E-5 karayoluna atlayan gençlerin kazaya davetiye çıkardığı olayda şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadı.

O ANLAR KAMERADA

Gençlerin E-5 karayoluna atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde E-5'e atlayan iki genç yoldan geçen araçlara aldırmadan yolun karşısına koşarak geçmeye çalışıyor. Sürücüler ise gençlere çarpmamak için ani fren yapıyor.

O tehlikeli anlar kameraya böyle yansıdı O TEHLİKELİ ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI
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