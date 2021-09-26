Kadıköy'de faciadan dönüldü! 5 katlı binanın balkonları çöktü
Kadıköy'de 5 katlı binada iki dairenin balkonları kendiliğinden gürültüyle çöktü. Mahalleli sokağa dökülürken, olay anında balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" dedi.
Olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Kavuklu Hamdi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Çökme sonrası sokağa dökülen vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yıkılan balkonlardan arta kalan beton parçalarını demirlerinden ayırırdı.
Çökme olayı yaşandığı esnada balkon ve apartman bahçesinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerinde tedbir amaçlı sağlık ekipleri bekledi.
"BİNA ESKİ VE DEPREM ÖNCESİ YAPILDI"
Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" ifadelerini kullandı.
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