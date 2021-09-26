Kadıköy’de faciadan dönüldü! 5 katlı binanın balkonları çöktü

"BİNA ESKİ VE DEPREM ÖNCESİ YAPILDI"



Sesi duyup dışarıya çıkan mahalle sakini Can Pokoy, "Büyük bir ses duyduk. Binanın iki balkonu yerinden kopmuş. İtfaiyeye haber verdik. Arkadaşlar molozları taşımaya başladı. Çok sağlam gürültü çıktı diyebilirim. Yaralı olmadığını duyduk. Bina biraz eskiydi. Sanırım deprem öncesi yapılan bir binaydı" ifadelerini kullandı.