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5,7 büyüklüğünde deprem! Artçıları tetikleyebilir ve hasara yol açabilir uyarısı! Filipinler'de son dakika depremi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.09.2021 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
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5,7 büyüklüğünde deprem! Artçıları tetikleyebilir ve hasara yol açabilir uyarısı! Filipinler’de son dakika depremi

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Mindoro eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin artçı şokları tetikleyebileceğini ve hasara yol açabileceği konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Filipinlerin Occidental Mindoro eyaletinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Occidental Mindoro eyaletinde yerel saatle 01.12'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin Looc kasabasının yaklaşık 23 kilometre kuzeydoğusunda ve 74 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktaran Enstitü, tektonik olan depremin artçı şokları tetikleyebileceğini ve hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

Enstitü, depremin başkent Manila ile başkentin güney ve kuzeyinde yer alan birçok şehirde hissedildiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi

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