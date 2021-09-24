Tuzla’da bulunan kreşteki skandal görüntülerle ilgili karar verildi!

BEN DE KORKUYORDUM

"Bir gün çocuk merdiveni boyamış, 'Güler Hanım bunlar çocuktur. Anlamazlar. Ben silerim' dedim. 'Anlamıyorlarsa anlatacağız' diye bağırdı. Bunun üzerine velilerimize sahte bir hesaptan videoları gönderdim. Ancak velileri yine ikna ettiler. Vicdanım el vermedi. 'Ne yapabilirim, nasıl yapabilirim, velilere nasıl ulaşabilirim' diye düşündüm. Direkt internet aracılığıyla velileri uyandırmak için bu şekilde yola çıktım. Ama bir etkisi olmadı. Olmayınca da dayak videosunu çektim. Biraz da korktum aslında. Açıkça o psikolojinin altında olduğum için ben de o kadından çok korktum. Çünkü bu kadının her konuşmasında bir tehdit vardı. Velilere benim görüntüleri gönderdiğimden eşimin bile haberi olmadı. Telefon yasak olmasa ben 6 ay bile beklemezdim. İlk aylarda gördüklerimi çekerdim. Anaokuluna girerken kendi telefonumuzu bırakıyorduk. Telefon taşımamıza izin vermiyordu. Ben olmasam bu olay ortaya çıkmayacaktı."