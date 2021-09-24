Son dakika: Vanlılar yağmura hazırlıksız yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Van'da akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Belli aralıklarla etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle kentin çeşitli noktalarında trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiği, yağışların Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın batısı ve kuzeyinde zaman zaman yerel olarak kuvvetli olmasının beklediği bildirildi.