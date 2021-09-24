Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak yağış fırtına zirai don uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak? Havalar ne zaman açacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında çok sayıda il için sağanak yağış, fırtına, zirai don ve sel baskını uyarısı yapıldı. Açıklamada vatandaşlardan sel baskını, taşkın gibi doğal afetlere karşı dikkatli olması istendi. Yağışların İstanbul ve çevresinde de kuvvetli şekilde etkil olacağı belirtildi. Peki İstanbul Ankara İzmir'de hava bu hafta nasıl olacak? Sağanak yağış ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtirken fırtına ve zirai don konusunda da vatandaşlar uyarıldı.
SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.09.2021 Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2000 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK
Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın (25.09.2021 Cumartesi ) sabah ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün (25.09.2021 Cumartesi) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
SU BASKINLARINA DİKKAT
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek olan kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde güneybatılı rüzgarla (50-80 km/sa) birlikte gök gürültülü sağanak yağışların, Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI GELDİ
23.09.2021 Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
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