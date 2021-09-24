Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir? ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

SORU: Fransa'da giyotinle idam edilen son kişi hangi yıl idam edilmiştir?

A:1827

B:1877

C:1927

D:1977

CEVAP: D