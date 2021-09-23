İstanbul'da sıcaklık 6 ila 10 derece birden düştü! Beklenen yağış başladı | A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için sağanak yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbul'da beklenen yağış ise akşam saatlerinde başladı. Mega kentte zaman zaman etkili olan yağış trafikte yoğunluklara neden oldu. TEM'de Edirne istikametinde ise yağış sonrası zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? Hava sıcaklıkları ne zaman yükselecek? İstanbul, Ankara ve İzmir için 23 Eylül 2021 - Perşembe günü hava nasıl olacak? Tüm bu sorulara A Haber muhabiri Esra Keskin canlı yayında yanıt verdi. İşte o açıklamaların detayları...
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları uyarmıştı. Sıcaklıklar 6 ila 10 derece birden düştü. Mega kent için peş peşe yapılan kuvvetli yağış uyarıları sonrası akşam saatleride başlayan kuvvetli yağmur yer yer etkili oldu.
A Haber muhabiri Esra Keskin, Beşiktaş'taki son durumu canlı yayında aktardı. Meteoroloji'nin İstanbullular için saat 20'de yağışların başlayacağını hatıralan Keskin, akşam saatlerinde beklenen tahminlerin gerçekleştiğini ve yağışların zaman etkisini gösterdiğini söyledi. Hava sıcaklıkları ise hissedilir derecek düştü.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN SONA ERECEK?
İstanbul için sağanak yağışın 23 Eylül Perşembe günü saat 12'ye kadar etkisini sürdüreceğini daha sonra ise etkisini yitireceğini ifade eden Keskin, beklenen 6 ila 10 derece hava sıcaklıklarındaki düşüşünde hissedilir derecek gerçekleştiğini canlı yayında aktardı.
YAĞIŞ SONRASI TEM'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI!
Yağışla birlikte İstanbul trafiğinde yoğunluğun bir saat içerisinde yaklaşık yüzde 5 oranında arttığını belirten A Haber muhabiri Keskin, TEM'de Mahmutbey gişeleri öncesinde Edirne istikameti yönünde yaşanan zincirleme trafik kazası sonrası bölgede trafik yoğunluğunun yaşandığını söyledi. Keskin, sürücüleri alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda uyardı.
Keskin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre yağışların yurdu cuma gününden itibaren terk etmesinin bekelendiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının ise hafta sonundan itibaren mevsim normallerine döneceğini belirtti.
METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak gece etkisini artırdı.
Yağış, Anadolu Yakası'nda Çekmeköy ve Ümraniye'de, Avrupa Yakası'nda ise Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Esenyurt, Silivri, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde etkili oluyor.
Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
23 EYLÜL 2021 - PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? İŞTE YURT GENELİ DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
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