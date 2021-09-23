İstanbul’da sıcaklık 6 ila 10 derece birden düştü! Beklenen yağış başladı | A Haber muhabiri son durumu canlı yayında aktardı

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, perşembe öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

23 EYLÜL 2021 - PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? İŞTE YURT GENELİ DETAYLI HAVA DURUMU TAHMİNLERİ