Aziz Sancar'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler: Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Sancar, ''Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.
ABD'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi. Sancar, Zirve 23'e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı.
Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.
"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zzorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK üzerinden başvuru imkanı! Geri ödemesiz 34.080 TL yatacak! Her ay düzenli olarak...
- Survivor 2021 All Star kadrosuna bomba isimler! Acun Ilıcalı vites yükseltti! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan sonra...
- Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Bursluluk İOKBS sınavı 2021 bugün, erken açıklanır mı?
- Öğrenciler merakla bekliyor... KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu için kritik takvim...
- Okullar Kasım ara tatili 2021 ne zaman? 2021 ara tatil kaç gün, hafta sürecek?
- Hem iki maaş hem 2. tazminat! 20 günden fazla izin hakkı da var! Çalışan emeklilerin yüzünü güldüren gelişme!
- 3.000 TL maaşla haftada 45 saat çalışma! Hepsi evinize çok yakın! İŞKUR TYP’den binlerce iş ilanı!
- Faizler düştü, gözler bankaya çevrildi! İhtiyaç, konut, taşıt kredisi faiz oranları değişti mi? İşte son oranlar!
- 15 bin öğretmen atama branş dağılımı kontenjanlar nasıl? MEB Öğretmen ek atama başvuru tarihleri!
- 23 Eylül Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Güncel döviz kurları... Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu?
- Zafer Kurugöl tutuklandı mı? Prof. Dr. Zafer Kurugöl gözaltına alındı mı?
- Geri ödemesiz toplam 2.400 TL veriliyor! Öğrencilerin ayaklarını yerden kesecek gelişme! Bu tarihlere dikkat!