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Aziz Sancar'dan gençlere altın değerinde tavsiyeler: Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.09.2021
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Aziz Sancar’dan gençlere altın değerinde tavsiyeler: Türkiye’nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Sancar, ''Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" dedi.

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi. Sancar, Zirve 23'e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

"Çok çalışmalısınız" diyen Sancar, "Zzorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.

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