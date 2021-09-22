Sonbahar 2021 Google'da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?
Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Arama motoru Google sürpriz bir doodle hazırladı. Google ana sayfası doodle'ı, dünyanın kuzey yarısı için bugünün sonbahar mevsiminin ilk günü olduğuna dair paylaşımı kullanıcıları ile paylaşıldı. İşte, Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?
Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün, ekinoks olarak da bilinen, gece ile gündüzün neredeyse eşit olduğu sonbaharın ilk günü. Aynı zamanda bahar gelene kadar bizimle olacak olan soğuk havaların da başlangıcı. İşte, Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?
SONBAHAR NEDİR?
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
SONBAHAR'IN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
SONBAHAR VE DİĞER MEVSİMLER HANGİ TARİHLERİ KAPSAR?
Mevsim, Dünya'nın eksen eğikliğinin etkisiyle beraber, Güneş çevresindeki yıllık hareketi sonucu Dünya üzerinde yaşanan birbirinden farklı, ortalama hava durumu koşullarına verilen isimdir. İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış olmak üzere dört mevsim vardır. Bu dört mevsim yine Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketleri nedeniyle 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde değişir.
21 Mart-20 Haziran kuzey yarımkürede İlkbahar, güney yarımkürede Sonbahar mevsimidir.
21 Haziran-22 Eylül kuzey yarımkürede Yaz, güney yarımkürede Kış mevsimidir.
23 Eylül-20 Aralık kuzey yarımkürede Sonbahar, güney yarımkürede İlkbahar mevsimidir.
21 Aralık-20 Mart kuzey yarımkürede Kış, güney yarımkürede Yaz mevsimidir.
SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
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