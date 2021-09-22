Sonbahar 2021 Google’da Doodle oldu! Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?

Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün, ekinoks olarak da bilinen, gece ile gündüzün neredeyse eşit olduğu sonbaharın ilk günü. Aynı zamanda bahar gelene kadar bizimle olacak olan soğuk havaların da başlangıcı. İşte, Sonbahar mevsimi başladı mı, ne zaman? Sonbahar ayın kaçında başlıyor?

SONBAHAR NEDİR?

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.