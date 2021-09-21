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Iğdır’da çayevi önünde kavga! Masalar havada uçuştu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
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Iğdır’da çayevi önünde kavga! Masalar havada uçuştu

Iğdır’da aralarında husumet olan 2 grup, çayevi önünde birbirlerine sandalye ve masaları fırlattı. Kavgada yaralanan 5 şahıs ile beraber toplam 12 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sularında Iğdır merkez Söğütlü Kahvelerde gerçekleşti. Aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen gruplar, Sögütlü Kahveler bölgesinde karşı karşıya geldi.

MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Karşılıklı hakaretlerde bulunan taraflar daha sonra çayevindeki masa ve sandalyelerle birbirlerine saldırdı.

5 YARALANDI

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kavgada 5 kişi yaralandı.

Yaralanan 5 kişi hastanede yapılan tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheli de polis tarafından yakalandı.

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