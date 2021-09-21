Damadın başına gelmeyen kalmadı!
Amasya’da dünyaevine giren damadın başına gelmeyen kalmadı. Kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı. 33 yaşındaki Kermen, “Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor” diye konuştu.
"ARKADAŞLARIMIN ARASINDAKİ SON BEKAR BENDİM"
Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, "Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti" dedi.
"BULAŞIK DETERJANIYLA 3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM"
Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, "Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor" diye konuştu.
İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.
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