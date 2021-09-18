İmam ve cemaate sopayla saldırdı!

Şevki Çiftçi isimli vatandaş ise, "Yatsı namazı için gelmiştik hocamız Kur'an okuyordu. İçeriye elinde sopa ile bir vatandaş geldi ve oturdu. Elinde sigarada varmış ancak fark etmedik. O esnada sigara içtiğini gördüm daha sonra kalkıp sigarayı dışarıya attı ve elindeki sopa ile geri geldi. İmam odasına doğru yöneldi fark edince hemen koştum. Ancak yetişemedim içeriye girdi. Hocamız ise hemen dışarıya çıktı daha sonra biz de hemen hocamızı dışarıya çıkardık ve kendisine de engel olduk" diye konuştu.

Cemaatin yakaladığı şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.