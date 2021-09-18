İmam ve cemaate sopayla saldırdı!
Son dakika haberine göre: Sultangazi'de alkollü halde camiye giden şahıs imama ve cemaate sopayla saldırdı. Saldırgan cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Sultangazi'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, pazarda satış yapması için zabıta ile görüşüp yer tahsis ettirmesi konusunda ısrarda bulunduğu imama sopalı saldırı girişimde bulundu. Şahsın saldırı girişimi camide bulunanlar tarafından engellenirken, yaşananlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay önceki gün Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre Ali Y. isimli madde bağımlısı şahıs, bir süredir kendisine yardımcı olan ve yemek verip topluma kazandırmaya çalışan Sultançiftliği Merkez camii imamı Davut Önal'dan kendisine zabıta ile görüşüp pazarda satış yapması için yer tahsis ettirmesi konusunda ısrarda bulundu. İmamdan aldığı red cevabına sinirlenen şahıs, bir süre sonra tekrar camiye dönüp "seni öldüreceğim" diyerek yanında getirdiği sopa ile cami imamı Davut Önal'ı kovalamaya başladı. O sırada camide bulanan cemaat saldırgana engel olurken yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRI GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda camiye sopa ile giren şahsın imam odasına yöneldiği ve bir süre sonra ise kovalamaca yaşandığı, durumu fark eden cemaatin ise olaya müdahale ederek imamı korudukları görünüyor.
O ANLARI ANLATTILAR
Yaşanan olayı anlatan Murat Tan, "Dün akşam camimizde hiç istemediğimiz bir olay gerçekleşti. Madde bağımlısı bir şahıs camimizin imamına elindeki sopa ile saldırı gerçekleştirdi. Bu şahsı hocamız topluma kazandırmak için elinden gelen bütün yardımları yapmasına rağmen şahsın yine de uyuşturucu kullanarak gelip hocamıza saldırdığına tanık olduk" diye konuştu.
Şevki Çiftçi isimli vatandaş ise, "Yatsı namazı için gelmiştik hocamız Kur'an okuyordu. İçeriye elinde sopa ile bir vatandaş geldi ve oturdu. Elinde sigarada varmış ancak fark etmedik. O esnada sigara içtiğini gördüm daha sonra kalkıp sigarayı dışarıya attı ve elindeki sopa ile geri geldi. İmam odasına doğru yöneldi fark edince hemen koştum. Ancak yetişemedim içeriye girdi. Hocamız ise hemen dışarıya çıktı daha sonra biz de hemen hocamızı dışarıya çıkardık ve kendisine de engel olduk" diye konuştu.
Cemaatin yakaladığı şahıs daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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