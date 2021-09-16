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Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Son dakika haberi... Elazığ'da bir esnafın elindeki çakmağı doldurmak isterken çakmak gazının elinde parlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkeze bağlı Hankendi köyünde yaklaşık 30 yıldır market işletmeciliği yapan Bülent Bölükbaşı, çakmak gazı tüpü ile gazı biten manyetolu çakmağı doldurmak istedi.

Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Çakmağa gazı bastığı anda manyetonun çakması sonucu Bölükbaşı'nın elindeki çakmak gazı tüpü, bir anda parladı. Parlama anında kolu ve saçları hafif şekilde yanan Bölükbaşı, kazayı ucuz atlattı.

Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Çakmak gazı tüpünün parlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada

Bölükbaşı, çakmağını doldurmak isterken manyetonun çakması sonucu elindeki tüpün bir anda parladığını, kolunun ve saçının hafif yandığını belirtti.

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