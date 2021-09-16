Kurduğu tuzak boşa çıktı! Sahte dolar vurguncusu yakayı ele verdi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Parada Sahtecilik" soruşturması Bakırköy İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi'nde açıldı. İddialara göre; A.D. isimli bir kişi, üç yıldır ticaret yaptığı Nijerya uyruklu A.A.I.A.'ya gıda ürünleri sattı. A.D., son alışverişlerinde A.A.I.A.'dan 20 ton ekmek mayası karşılığında 20 bin dolar avans olmak üzere toplamda 100 bin dolarlık bir ödeme aldı.

Paranın 80 bin dolarlık kısmının sahte olduğunu fark eden A.D. şikayetçi ve davacı oldu. A.A.I.A. isimli Nijerya uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adresinde 802 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi. Sahte dövizlere el konuldu. Gözaltına alınan Nijerya uyruklu şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.