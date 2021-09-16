İstanbul Sultangazi’de dehşet! Rakip marketçinin kafasına silah dayadı

Sanırım bizdeki müşteri potansiyelini görüp iş yapacağını zannetti. O da biraz az iş yapıyordu sanırım. Gelip bize bunu yaptı. İçeri girer girmez önce hakaret etti. Bu arkadaş kendisini Azrail zannediyor sanırım. Canımızı almaya geldi. Babası ile birlikte içeri girdiler. Babası güya sakinleştirmeye çalışıyordu. Ama ben hiç öyle görmedim. Benim de zaten gözümden dolayı bir rahatsızlığım var. Kısa bir süre önce ameliyat olmuştum. Kendisinden şikayetçi oldum.