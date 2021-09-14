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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu! Onlara kişi yakalandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.09.2021
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Çanakkale’de kaçak göçmen operasyonu! Onlara kişi yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda bir gemi içerisinde 35 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı'nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Ekipler, Ezine ilçesi açıklarında bir gemi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 35 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

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