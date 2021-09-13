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Son dakika: Meteoroloji'den Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.09.2021
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Son dakika: Meteoroloji’den Hatay için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamasına göre; Hatay merkez ve batı ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Hatay merkez ile Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağ ve Belen ilçelerinde gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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