İzmir'de orman yangını: Çok sayıda ekip yangın bölgesinde
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde saat 18.30 sıralarında ağaçlık alanda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Bölgede yükselen dumana havadan ve karadan müdahale edilirken, yangını söndürmeye yönelik çalışmalar sürüyor.
Karşıyaka ilçesindeki Seyirtepe'nin altındaki ağaçlık alanda, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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